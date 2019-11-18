В Китае зарегистрирован третий случай чумы. При этом 28 человек оказались в карантинной зоне региона Внутренняя Монголия из-за угрозы эпидемии, сообщает агентство Xinhua.

Уточняется, что заболевший бубонной чумой пациент лечится в больнице в графстве Хуадэ на севере Китайского автономного региона Внутренняя Монголия. Не исключают, что он мог заразиться чумой от кролика, которого съел сырым.

Напомним, 12 ноября китайское правительство сообщило, что в Пекине двое жителей Внутренней Монголии проходят лечение от легочной чумы. Власти заверили, что эпидемии опасаться не стоит. Теперь, после того как в том же регионе был зарегистрирован случай бубонной чумы, 28 человек, которые находились в контакте с заболевшим, оказались на карантине. О новых случаях пока не сообщается.

Отмечается, что в мае 2019 года во Внутренней Монголии от бубонной чумы скончалась пара, съевшая сырую печень сурка - местное "народное" лекарство.

Ранее "Страна" писала о том, что от легочной чумы на острове Мадагаскар умерла уже почти сотня человек.