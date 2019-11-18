Россия передала Украине задержанные год назад в Керченском проливе корабли: буксир "Яны Капу" и малые бронированые артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск". Об этом со ссылкой на МИД РФ сообщает "Коммерсант".

Передача произошла в нейтральных водах вблизи Керченского пролива. Сейчас все три судна направляются в Одессу.

О том, что корабли покинули порт Керчи и их начали буксировать в Керченский пролив, стало известно 17 ноября. Тогда же появилась видеозапись прохода кораблей под арками Крымского моста.

Около 04:00 по Киеву 18 ноября российские буксиры с кораблями прибыли в район ожидания, где должна была состояться передача судов ВМСУ.

"Страна" разбиралась, почему Российская федерация решила вернуть Украине захваченные при Петре Порошенко корабли.