Нападающий Роман Яремчук ("Гент", Бельгия) забил больше всех голов за сборную Украины в отборе на Евро-2020. Он забивал сборным Сербии, Люксембурга и Португалии. Всего на его счету 4 мяча.

Второе место разделили полузащитник Динамо (Киев) Виктор Цыганков и хавбек Аталанты (Италия) Руслан Малиновский, у которых в квалификации Евро-2020 по 3 гола. Об этом сообщает "dynamomania.com".

Малиновский, который недавно стал отцом, отдал наибольшее количество голевых передач в составе сборной Украины в квалификации Евро-2020 (3 ассиста).

Малиновский отдавал голевые передачи в домашних матчах с Сербией (2) и Люксембургом. Дважды с его передач забил Евгений Коноплянка, один раз Роман Яремчук.

На втором месте оказался игрок Динамо Александр Караваев, у которого 2 голевых передачи.

Как сообщала "Страна", Андрей Пятов (Шахтер) установил новый рекорд среди вратарей сборной Украины. Белградская игра с Сербией стала для него 94-й в футболке первой команды страны.