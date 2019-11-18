Кремль подтверждает саммит в "нормандском формате" 9 декабря в Париже. Об этом передает Коммерсант.

Саммит в "нормандском формате" (Россия, Украина, Франция, Германия) запланирован на 9 декабря в Париже, подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что подготовка ко встрече вступила в завершающую стадию.

Представитель Кремля отметил, что это будет долгожданный и "очень серьезный" саммит, но каких-либо прогнозов об итогах встречи давать не стал. "Давайте не будем ни завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, ни занижать, надеясь, что все-таки подготовка возымеет свои результаты", - сказал господин Песков.

Пресс-секретарь главы государства также сообщил, что сегодня, 18 ноября, Владимир Путин проведет международный телефонный разговор, который "будет во многом связан с подготовкой к нормандскому формату". С кем будет вестись беседа, не уточняется.

Напомним, что ранее помощник Путина Юрий Ушаков заявлял, что саммит пройдет в конце декабря. "Я думаю, что в этом году вполне будет шанс провести. Я не могу сказать конкретные сроки, потому что они еще пока обсуждаются, но очевидно в этом году", - сообщил Ушаков в прямом эфире программы "Москва. Кремль. Путин".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал во время передачи, что проведение саммита "нормандской четверки" не зависит напрямую от принятия закона об особом статусе Донбасса, однако данный аспект будет являться важным событием.

"Нет, прямой здесь взаимосвязи нет, но, безусловно, все рассчитывают на то, что украинская сторона понимает, как они дальше будут себя вести, и то, что они будут делать с этим законом. Потому что закон, конечно, такой краеугольный", - заявил пресс-секретарь.

Ранее "Страна" сообщала, что итоговый документ встречи в "нормандском формате" уже одобрен сторонами, но может быть замена, как заявил глава МИД УКрианы Вадим Пристайко.