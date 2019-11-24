Сегодня, 24 ноября, церковь вспоминает святого мученика Виктора, а обладатели имени отмечают сегодня День ангела. Им приписывают доброжелательность, дружелюбие и общительность.

Значение имени Виктор

С латинского имя переводится как "победитель", "победоносный". Имя означает царственный. Викторам приписывают свободолюбивый характер. С детства он растет добрым и неконфликтным ребенком. Это послушный мальчик, который редко может огорчить родителей непослушанием. Он легко может достичь успеха не только в учебе, но и спорте.

Виктор старается видеть только благородных людей в окружении, однако часто бывает наивен. Характер Виктора приписывает ему верных товарищей, готовый прийти на выручку в проблемных ситуациях. Он гостеприимен и любит бывать в гостях. Немаловажной чертой характера Викторов является требовательность по отношению к себе и остальным.

Энергетика имени награждает Викторов потрясающим воображением. Он добивается поставленных целей благодаря настойчивости, исполнительности и уверенности в себе. Это невероятно преданный друг. Пожалуй, единственный недостаток Виктора - его доверчивость и неумение разбираться в людях. Его часто предают, однако это не ожесточает его характер. Он остается добрым и старается видеть в людях только хорошее.

Кто такой мученик Виктор

Церковь вспоминает христианского мученика Виктора, который принял смерть за то, что исповедовал веру во время жестоких гонений на христиан. Он был воином при царствовании императора Марка Аврелия Философа. Он отказался принести жертву богам, что сочли предательством, а святого приказали предать мучениям. Но после всех пыток Виктор остался невредимым. Он молился Господу, отчего некоторые слепые воины прозрели. Увидев это, жена одного из мучителей Стефанида уверовала в Христа. После этого девушку казнили, а Виктора обезглавили. Обоих похоронили во II веке в Дамаске.

Открытки и поздравления

Виктор, поздравляем тебя с именинами! Сильного тебе Ангела Хранителя, который укажет на нужный путь в жизни и сможет защитить от невзгод.

Виктор, в день имени тебе желаю:

лишь верных и преданных друзей,

С праздником хорошим поздравляю,

Борись за счастье, сильным будь и не робей!

Надежды и веры, успеха в делах

Пусть светом искрится радость в глазах

В семье - тепла, любви и понимания,

Чтобы хватало и достатка, и внимания!

Виктор, с Днем ангела! Пусть он подарит радостные моменты в жизни, любовь и везение.

Сильный и смелый! Несравненный и дорогой наш друг, Виктор! С именинами тебя!

Родной Витя, с Днем ангела поздравляем! Захватывающих побед и радостных путешествий, пусть даже хлопоты приносят радость.

Витюша, от души поздравляю с Днем ангела. Желаю быть надежным и крепким тылом для семьи и прославлять свой род добрыми делами и поступками. Пусть по жизни воздается удачей и счастьем!