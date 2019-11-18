До 6,7 миллионов человек могут заболеть гриппом в эпидемическом сезоне 2019/2020 года в Украине. Об этом в Facebook на странице Центр общественного здоровья ЦОЗ сообщает Минздрав Украины.

"В течение сезона гриппом и ОРВИ 2019/2020 переболеет от 4,8 млн до 6,7 млн человек согласно последним данным", - говорится в сообщении.

В ЦОЗ напомнили, что грипп - это высокозаразное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти. Грипп имеет симптомы, подобные признакам ОРВИ, но гораздо опаснее.

Также уточняются симптомы гриппа:

внезапное начало болезни;

головная боль;

ломота в мышцах и суставах;

боль в горле;

повышение температуры тела до 38 ° С и более;

кашель;

в отдельных случаях - рвота и понос.

Напомним, что вирус гриппа передается воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем (вирусные частицы переносятся воздухом от больного человека к здоровому во время разговора, кашля, чихания), вследствие тесного контакта (пребывание на расстоянии около 2 м).

При первых симптомах необходимо обращаться к семейному врачу. Самолечение может быть опасным для здоровья.

В ЦОЗ отмечают, что лучшей профилактикой гриппа является ежегодная вакцинация, которая уменьшает риск заболеть гриппом, а также уменьшает риск серьезных осложнений, госпитализации и смерти.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что за неделю в Украине 150 000 человек подхватили ОРВИ и грипп, но эпидемии пока нет.

Также мы сообщали, что в Украине зимой ждут два смертельных штамма гриппа, от которых у наших людей нет иммунитета.