Национальный банк Украины планирует дать возможность владельцам электронных платежных средств получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг. Об этом сообщается на сайте НБУ.

В банке убеждены, что такое нововведение уменьшит тенизацию экономики, будет способствовать развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии граждан в целом.

Нормативная база для такого шага уже есть. Соответствующие нормы содержит принятый Верховной Радой Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" и другие законы по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг".

Кроме того, Нацбанк хочет урегулировать проведение операций с наличными для дальнейшего перевода средств субъектами хозяйствования, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги (на основании выданной НБУ лицензии).

В Нацбанке пригласили присылать замечания и предложения по поводу названных планов. Их будут принимать до 15 декабря 2019 на почтовый или электронный адрес НБУ.

В конце октября Нацбанк разрешил украинцам покупать валюту больше чем на 150 тысяч гривен в день.

Ранее "Страна" рассказывала о коррупционных скандалах, связанных с НБУ.