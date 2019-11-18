Госбюро расследований подтвердило информацию "Страны" о том, что Порошенко готовятся выдвинуть подозрение по делу назначений в Высший совет правосудия.

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований направили в Генеральную прокуратуру проект подозрения Петру Порошенко. Об этом сообщается на сайте ГБР.

"Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года. В документе идет речь о подозрении пятого президента Украины в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Также следователи ГБР направили в прокуратуру проект представления в Верховную Раду Украины о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности пятого президента Украины, который является действующим народным депутатом Украины.

Ранее "Страна" уже сообщала о том, что ГБР готовится вручить Петру Порошенко первое подозрение и чего оно коснется.

Также мы писали о том, что Порошенко не пришел на допрос в военную прокуратуру по "котлу Иловайска".