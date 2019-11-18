Госбюро расследований подготовило первое подозрение против Петра Порошенко. Оно касается узурпации власти при назначениях в надзорный судебный орган - Высший совет правосудия.

Против экс-президента в Украине открыто более десятка уголовных дел. Но "Страна" еще в начале сентября сообщала, что дело ВСП - наиболее перспективное для вручения "пидозры" Порошенко.

Впрочем, ее еще должен утвердить генеральный прокурор Руслан Рябошапка. Который, как уже рассказывало наше издание, пытается заменить главу Госбюро расследований Романа Трубу своим ставленником - нынешним замом генпрокурора Виктором Трепаком.

Свежа история и о том, что Рябошапка заблокировал подготовленную полицией "пидозру" радикалу Сергею Стерненко, который зарезал человека в Одессе.

Впрочем, генпрокурор здесь - не последняя инстанция. Вопрос вручения подозрения Порошенко будет приниматься на самом верху. Это серьезный политический процесс, который потребует голосования в Раде за снятие с бывшего президента неприкосновенности.

"Страна" разбиралась, что вменяют Петру Порошенко и что означает активизация уголовных дел вокруг него.

Фабула дела

Дело ВСП было открыто еще в начале лета.

На излете своей президентской карьеры Порошенко назначил новых членов Высшего совета правосудия. Он сделал это без конкурса, предварительно отменив необходимость конкурского отбора.

Заявитель по делу - известный юрист Андрей Портнов - считает это узурпацией власти.

По закону, президент назначает двоих судей Высшего совета правосудия. И должен объявить на своем официальном сайте о старте процедуры конкурса.

11 марта 2019 года Порошенко объявил такой конкурс. И должен был назначить тех людей, которые прошли все этапы отбора - собеседования, спецпроверку и так далее. И в итоге кандитатов, которые преодолели все мытарства, должна была рекомендовать президенту конкурсная комиссия. И только после этого следовал президентский указ о назначении.

Дело дошло лишь до этапа спецпроверки некоторых кандидатов, чей список был опубликован. Однако прошли они ее или нет - так и осталось неизвестным. То ли комиссия по итогам спецпроверки не нашла, кого порекомендовать Порошенко. То ли ему не понравились кандидатуры, которые имели больше шансов.

Отметим, что в апреле Окружной админсуд Киева вообще запретил конкурсной комиссии подавать Порошенко кандидатов - в силу ряда нарушений, допущенных во время конкурсного отбора.

То есть формально конкурс завершен так и не был. И его провал означал бы, что нужно начинать отбор с нуля - таковы требования законодательства.

Однако Порошенко 8 мая - то есть, уже после своего поражения на выборах - внезапно решил изменить условия конкурса. И своим указом постановил, что новый отбор, если провалился старый, уже не нужен. А президент может назначать людей из числа тех, кто прошел предыдущие этапы отбора.

То есть по сути конкурс как таковой отменялся. И Порошенко 13 мая уже назначил двух членов ВСП своими указами по новым правилам. Интересно, что на этот момент указ о смене конкурсных правил не был вообще нигде опубликован. То есть в законную силу даже не вступил.

Это ключевой момент обвинения. Портнов считает указ о смене правил не имевшим на тот момент юридической силы. Следовательно экс-президент нарушил предыдущую редакцию закона.

Таким образом Порошенко, по мнению Портнова, узурпировал власть. Во-первых, назначив судей по сути без конкурса. Во-вторых, не выполнив решения суда, который запретил подавать кандидатов президенту.

Детальнее фабулу заявления против Порошенко можно прочитать здесь.

Что попало в "пидозру"

В своем майском заявлении Портнов указывал две статьи УК, нарушенные Порошенко: 109-я (насильственное изменение конституционного строя и захват власти) и 382-я (неисполнение решения суда).

Однако ГБР, которое подготовило "пидозру" Порошенко, переквалифицировало в ней вторую статью на 364-ю - "злоупотребление властью или служебным положением". Считая, что Порошенко не нарушал решение суда, которое касалось конкурсной комиссии, а не президента.

"Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года. В документе идет речь о подозрении пятого президента Украины в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении Госбюро расследований от 18 ноября.

Также в ГБР направили генпрокурору проект постановления Рады о снятии с Порошенко неприкосновенности.

Заявитель по делу Андрей Портнов назвал происходящее "хорошей новостью".

"Друзья, хорошие новости. ГБР направило на подпись Генеральному прокурору первое подозрение и проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с Петра Порошенко", - написал юрист в Telegram.

У Порошенко же заявили, что подозрение готовят, чтобы сорвать ему встречи с мировыми лидерами в Канаде и Хорватии, куда собирается экс-президент.

Объявят ли подозрение Порошенко?

Проект "пидозры" появился в ГБР на фоне ужесточение борьба за контроль над этой структурой внутри самой власти. Мы уже писали, что 15 ноября Рада приняла поправку в закон о Госбюро, которым позволила Зеленскому досрочно увольнять главу "украинского ФБР" и его заместителей после вступления в силу закона. А также назначать временного руководителя - пока нового не определят на конкурсе.

Выше мы упоминали, что своя кандидатура на этот пост есть у генпрокурора Руслана Рябошапки. Это "отец" дела Манафорта, замглавы ГПУ Виктор Трепак (подробнее о нем можно прочитать здесь).

В таких условиях далеко не факт, что Рябошапка согласует подозрение Порошенко и передачу представления на снятие с него неприкосновенности.

Тем более, что в новой власти, судя по всему, пока не очень настроены на жесткие действия в отношения своих предшественников. И даже сотрудничают с ними временами (например, по вопросу заведения в парламент бывшего главы института нацпамяти Владимира Вятровича).

Да и за туже поправку об увольнении Трубы проголосовали одновременно и "Слуга народа", и "Европейская солидарность" Порошенко и "Голос" Вакарчука.

Так что пока большой вопрос - будет ли на самом деле предъявлено подозрение Порошенко.