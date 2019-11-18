Пограничный наряд отдела "Иванков" Житомирского отряда вместе с сотрудниками Национальной полиции задержали два внедорожника, незаконно проникших в зону отчуждения ЧАЭС. Об этом сообщают в Государственной пограничной службе Украины.

Правоохранители остановили автомобили "Land Rover" и "Ford", когда те пересекли тыловую границу запрещенной территории, минуя контрольные посты. В автомобилях находились жители Днепропетровской и Львовской областей и города Киева.

При осмотре в салонах иномарок были обнаружены четыре единицы нарезного оружия разных калибров ("Sovage", "GSG 5", "Оружейник Z", "Kriss Vector") и одно гладкоствольное ружье "ATA arms" 22 калибра с сотней боеприпасов к ним.

Фото: dpsu.gov.ua

Мужчины объяснили, что хотели попасть в зону отчуждения, чтобы пристрелять оружие на заброшенной территории. Их привлекли к ответственности за нарушение требований режима радиационной безопасности. Боеприпасы были у них изъяты.

Хотя в зоне отчуждения существуют официальные туристические маршруты, там регулярно задерживают любителей погулять по окрестностям АЭС нелегально. Так, в сентябре в зоне поймали трех шведов и четырех французов.

А весной прокуратура выследила егерей, которые возле ЧАЭС незаконно занимались рыболовством.