Украинская рэперша Alyona Alyona презентовала клип на новую песню "Мамин суп". Режиссером ролика стал Ян Болотов, автор видео на другую популярную песню Alyona Alyona - "Рыбки 2".

"Мы весело варили борщ с актерами, слушали необычный диалог и смеялись до слез над мужчиной, который заглядывал к нам в окно. На самом деле, в клипе показаны наши традиции, поднимается вопрос того, что определяет нас как украинцев. "Мамин суп" объединил нас всех на съемочной площадке и вот такие плоды теперь доступны всем в сети", - отметила исполнительница.

Стоит отметить, что клип длится почти 11 минут. Он начинается песней, в которой рэперша расхваливает мамин суп, заговоренный на счастье, на судьбу и долгие лета, который можно узнать из тысячи блюд. Затем песня прерывается и ее сменяет некая пьеса абсурда о парадоксах детерменизма и иллюзорности свободы воли.

Видео: Youtube

Ранее "Страна" писала о том, что Европа признала рэпершу Alyona Alyona лучшей новой исполнительницей.

Также мы сообщали, что украинская рэперша Alyona alyona сняла в коридорах школы клип о буллинге.