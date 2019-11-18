В интернете появились подробности передачи Россией украинских кораблей - буксира "Яны Капу" и малых бронированных артиллерийских катеров "Никополь" и "Бердянск". Их сообщил в Facebook активист Андрей Клименко.

"Мониторинговая группа"Института Черноморских стратегических исследований, редакции BlackSeaNews и Майдана иностранных дел сообщает, что около 04:00 (киевское время) 18.11.2019 буксиры прибыли в район ожидания, где должна состояться передача захваченных кораблей ВМСУ (карта 1)", - написал Клименко.

Карта 1. Фото: Facebook

Скриншот: Facebook

По словам Клименко, район ожидания находится на расстоянии 18 миль (33,3 км) строго на юг от мыса Опук, что на Керченском полуострове, то есть в нейтральных водах.

"Примерно в 10 милях (18,5 км) к востоку находится точка, где почти год назад произошел захват украинских военных катеров и буксира ВМСУ (карта 2)", - объяснил Клименко.

Карта 2. Фото: Facebook

Напомним, подготовленные для передачи Украине суда покинули порт Керчи вчера.

Ранее "Страна" анализировала, почему Россия решила вернуть Украине захваченные при Порошенко корабли.