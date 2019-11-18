Стало известно, на какое имущество нардепа Ярослава Дубневича (группа "За будущее"), подозреваемого в хищении 93 миллионов "Укрзализныци", Высший антикоррупционный суд наложил арест.

Как сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, арестован ряд объектов недвижимости Дубневича. В частности, квартиры, дома и земельные участки во Львовской области. Также арестованы корпоративные права в ряде предприятий, несколько часов и картин.

Напомним, нардепа подозревают в лоббировании выделения денежных средств из бюджета "Укрзализныци" на закупку товаров у подконтрольных ему предприятий. Финансовые потери от реализации схемы, организованной депутатом, составили более 93 млн грн.

Как сообщалось, 7 ноября Апелляционная палата ВАКС арестовала Дубневича до 31 декабря. Также суд изменил сумму залога со 100 до 90 млн гривен. 8 ноября нардеп вышел из СИЗО после внесения за него залога.

Также мы сообщали, что Дубневича готовы взять на поруки сразу девять нардепов.