Полиция начала следствие по делу Остапа Дроздова, призвавшего лишать гражданства жителей Донбасса
Спецкор "Страны" Олеся Медведева побывала в столичной полиции, где начало расследоваться дело против журналиста Остапа Дроздова.
В конце октября в эфире "5 канала" он призвал отобрать паспорта у жителей Донбасса и соответственно лишить их гражданских прав. Он также назвал людей, оставшихся в "ДНР" и "ЛНР" "выродками".
После этого Медведева написала заявление в полицию на Дроздова - по ее мнению, его высказывания нарушают 161 статью Уголовного кодекса (разжигание национальной вражды и унижение национальной чести и достоинства граждан Украины).
Однако полиция затягивала с открытием дела, и 12 ноября сделать это правоохранителей обязал Шевченковский суд Киева. А сегодня Медведева побывала в Подольском райотделе, где наконец-то началось следствие.
"Отличное начало недели! С самого утра побывала в Подольском управлении нацполиции по делу Дроздова. Дело движется, следователи работают. Напомню, что на прошлой неделе мы выиграли суд, который обязал внести дело в ЕРДР.
Думаю, что дальше будет экспертиза и много чего интересного", - написала журналистка в Facebook.
Она также сообщила, что сегодня дала показания по этому делу.
Ранее мы разбирались, почему вновь участились призывы к дискриминации жителей Донбасса.