Спецкор "Страны" Олеся Медведева побывала в столичной полиции, где начало расследоваться дело против журналиста Остапа Дроздова.

В конце октября в эфире "5 канала" он призвал отобрать паспорта у жителей Донбасса и соответственно лишить их гражданских прав. Он также назвал людей, оставшихся в "ДНР" и "ЛНР" "выродками".

После этого Медведева написала заявление в полицию на Дроздова - по ее мнению, его высказывания нарушают 161 статью Уголовного кодекса (разжигание национальной вражды и унижение национальной чести и достоинства граждан Украины).

Однако полиция затягивала с открытием дела, и 12 ноября сделать это правоохранителей обязал Шевченковский суд Киева. А сегодня Медведева побывала в Подольском райотделе, где наконец-то началось следствие.

"Отличное начало недели! С самого утра побывала в Подольском управлении нацполиции по делу Дроздова. Дело движется, следователи работают. Напомню, что на прошлой неделе мы выиграли суд, который обязал внести дело в ЕРДР.

Думаю, что дальше будет экспертиза и много чего интересного", - написала журналистка в Facebook.

Она также сообщила, что сегодня дала показания по этому делу.

Ранее мы разбирались, почему вновь участились призывы к дискриминации жителей Донбасса.