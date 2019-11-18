Бориспольская прокуратура в 11:00 вручила подозрение по делу о драке с народным депутатом от "Слуги народа" Андреем Герусом лидеру "Радикальной партии" Олегу Ляшко. Трансляцию этого события Ляшко вел на своем Facebook.

Кроме того, Олег Ляшко написал, что не исключает своего задержания "как лидера оппозиционной партии".

Видео: Facebook/ O.Liashko

По мнению Ляшко, дело о "насилии против государственного деятеля" сфальсифицировано командой Зеленского.

"Генпрокурор Рябошапка по команде Зеленского фальсифицирует против меня уголовное дело за то, что "Радикальная партия" борется против российской энергетической агрессии. Приведенный "слугой" Герусом российский троянский конь уже нанес и продолжает наносить огромный ущерб национальным интересам Украины: останавливаются наши производства, украинские энергетики и шахтеры теряют работу и вынуждены эмигрировать за границу, на выведенные из Украины деньги финансируется бюджет страны-агрессора", - написал Ляшко.

Скриншот: Facebook/ O.Liashko

Скандальный политик потребовал от ГПУ, СБУ и НАБУ возбудить против "российского слуги Геруса" уголовное дело за измену и злоупотребление властью. И пообещал, что судебный процесс против него, Ляшко, станет "новым Нюрнбергским процессом против власти, которая изменяет и продает Украину".

Напомним, Ляшко задирался к Герусу 6 ноября в аэропорту "Борисполь".

По части 2 статьи 346 Уголовного кодекса Украины, которую вменяют драчуну, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.