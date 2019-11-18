Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) передавали американскому дипломатическому представительству в Украине информацию о ряде уголовных дел, в том числе и относительно газовой компании Burisma, членом правления которой являлся сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер.

Об этом сообщил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью "Украинской правде".

"В рамках официального дела СБУ, согласно предоставленному украинским судом решению, мы установили, что работники НАБУ официально "сливают" процессуальную документацию в американское посольство. Они передают им подозрения, информацию о следственных действиях, справки об уголовных делах, включая Burisma", - рассказал Луценко.

"Я никогда этого вслух не говорил, потому что считал, что это на радость Кремлю - сообщать, что американское посольство старается установить тотальный контроль над правоохранительной системой Украины", - добавил экс-генпрокурор.

В целом Луценко признал, что на тот момент посол США в Украине Мари Йованович "пыталась контролировать правоохранительную систему Украины". В частности Генпрокуратуру - также, как американцы контролировали деятельность НАБУ.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп раскритиковал экс-посла США в Украине Йованович.

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