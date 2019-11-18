Известный украиснкий юрист Андрей Портнов заявил о том, что детективы Государственного бюро расследований Украины (ГБР) передали в Генеральную прокуратуру на утверждение подозрение экс-президенту Петру Порошенко.

Об этом Андрей Портнов сообщил в своем официальном Telegram-канале.

"Друзья, хорошие новости. ГБР направило на подпись Генеральному прокурору первое подозрение и проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с Петра Порошенко", - написал Андрей Портнов.

Фото: t.me/PortnovUA

Telegram-канале "Политика Страны" в свою очередь выяснил по какому именно делу ПЕтру Порошенко собираются вручать "пидозору".

"Юрист Андрей Портнов заявил, что ГБР направило на подпись Генеральному прокурору первое подозрение и проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с Петра Порошенко.

По данным "Страны", речь идёт о деле по незаконному назначению Петром Порошенко членов Высшего совета правосудия. Заявителем по этому делу является Портнов", - сообщила "Политика Страны".

Фото: t.me/stranaua

Ранее "Страна" сообщала, что Портнов заявил о том, что суд арестовал 32 млн евро на люксембургских счетах подставного собственника телеканала Прямой.

Так же мы рассказывали, что ВАКС обязал НАБУ начать расследование хищений срелств у армии окружением Порошенко по заявлению Портнова.