В Киеве нетрезвый водитель такси в воскресенье, 17 ноября, устроил сразу два ДТП. Об этом сообщается на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

В сообщении уточняется, что водитель сервиса такси Uber на улице Эстонской въехал в автомобиль Volkswagen. Затем, убегая с места аварии, на перекрестке улиц Туполева и Салютной влетел в машины, которые стояли на светофоре.

В результате первого столкновения пострадала находившаяся в Volkswagen беременная женщина, которую пришлось госпитализировать. Отмечается, что у виновника ДТП были признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения проверки на месте он отказался и поехал сдавать анализы в больницу.

Фото: facebook.com

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