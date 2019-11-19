19 ноября в Украине свой профессиональный день отмечают работники гидрометеорологической службы и стеклопроизводители, в мире отмечают мужской день и день туалета. Сегодня именины - у Виктора, Нины и Павла.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране профессиональный праздник отмечают работники гидрометеорологической службы Украины, которые первыми узнают о возможных климатических и погодных изменениях, осадках, колебаниях температуры, а также делятся оперативными прогнозами и предупреждениями о гидрометеорологических явлениях.

Также сегодня День стеклопроизводителя.

Народные и церковные праздники

Православные почитают память Павла Исповедника и Варлаама Хутынского. Если в этот день выпадет снег - жди снежную зиму. Нередко в этот день тепло возвращается в виде дождей, тумана или оттепели.

Международные праздники

Сегодня Международный мужской день, который впервые отпраздновали в 1999 году жители Тринидада и Тобаго. Позднее день стал популярным в более чем 60 странах мира, включая Австралию, Северную Америку, Азию, Европу и ООН.

Прогрессивная общественность 19 ноября отмечает один из самых оригинальных праздников в голу - Всемирный день туалета. Это прекрасный повод посетить киевский Музей истории туалета, в котором представлена самая большая в мире коллекция сувенирных унитазов, занесенная в Книгу рекордов Гиннеса в 2015 году. Цель праздника - обратить внимание общественности на количество и качество клозетов для общего пользования.

Киевский музей истории туалета. Фото: voldema.livejournal.com

События и даты

В 1190 году в Израиле на базе госпиталя Святой Марии основали Тевтонский орден. Его девиз: "Помогать. Защищать. Исцелять". Первые рыцари ордена занимались благотворительностью и создавали больницы для лечения раненных в боях с мусульманами. Со временем орден преобразовали в военную группировку, зоной влияния которой была Балтика.

В 1493 году мореплаватель Христофор Колумб первым из европейцев открыл наименьший из Больших Антильских островов, названный Сан-Хуан-Баутиста. Впоследствии картографы перепутали названия, за городом закрепилось имя Сан-Хуан, а за островом - Пуэрто-Рико.

В 1825 году русский поэт, прозаик и драматург Александр Пушкин завершил работу над драмой "Борис Годунов".

В 1891 году в Германии была продана первая железная дорога - игрушка фирмы Marklin.

В 1969 году известный футболист Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) забил свой тысячный гол в матче "Сантоса" против "Васко да Гама" - это был пенальти, реализованный в конце игры.

В 2012 году в Украине вступил в силу новый Уголовно-процессуальный кодекс.

Сегодня американскому законодателю моды Кельвину Кляйну (Calvin Klein) исполняется 77 лет.

Американская актриса Мэг Райан, известная по фильмам "Когда Гарри встретил Салли", "Кейт и Лео" сегодня празднует 58-й день рождения.

Американской актрисе и главной героине фильмов "Молчание ягнят" и "Комната страха" Джоди Фостер сегодня исполняется 57 лет.

Именины

День ангела у Анатолия, Арсения, Василия, Виктора, Константина, Никиты, Николая, Павла, Александра, Нины.