Сборная Украины завершила отборочный цикл на Евро 2020 без единого поражения. Последней игрой цикла стала встреча 17 ноября с командой Сербии, завершившаяся ничьей - со счетом 2:2.

В аэропорту "Борисполь" прилетевших из Сербии игроков сборной встретила большая группа болельщиков и журналистов. Видео и фото появились на сайте и официальном Youtube-канале УАФ.

Фото: ffu.ua

Спортсменов, которые впервые в истории Украины прошли календарный год без единого поражения и квалифицировались в финальную часть чемпионата Европы с первого места в своей отборочной группе, фанаты встретили овацией, флагами и криками: "Молодцы! Украина! Браво!"

Видео: Facebook/ kovalskiy

"Страна" вела трансляцию матча сборных Украины и Сербии, на котором наша команда вырвала ничью на последних секундах.

Напомним, в сентябре Украинская ассоциация футбола и Футбольный союз Сербии приняли решение не допускать болельщиков из Украины на встречу команд для избежания конфликтов между фанатами.