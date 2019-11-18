Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко предлагала посодействовать встрече Юрия Луценко с Руди Джулиани, адвокатом президента США Дональда Трампа осенью 2017 года, но генпрокурор познакомился с ним позже и при других обстоятельствах. Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

"Ко мне как-то пришла Юлия Тимошенко, которая встречалась с Джулиани, и, помимо прочего, он ее спросил, не знает ли она, какая ситуация вокруг компании "Burisma" в Украине. Юлия Владимировна, конечно, сказала: "Да тут у меня знакомый генпрокурор, я все организую". Затем она пришла ко мне и говорит: "Если ты хочешь, то можно людям помочь. Если что, то мой человек там в Вашингтоне тебе поможет". Я говорю: "Юлечка, спасибо, я как-то сам справлюсь, я – генеральный прокурор, я не пользуюсь партийными активистами". На этом все закончилось. Но, конечно, я запомнил интерес господина Джулиани",- рассказал Луценко.

По словам генпрокурора ему удалось познакомиться с Джулиани в отеле Hyatt, где украинский бизнесмен Виктор Пинчук организовал международную конференцию. На ней присутствовал и личный адвокат президента США Дональда Трампа.

"И там я встретился с господином Соросом и Джулиани. Тогда я был новоизбранным генеральным прокурором, у меня тогда была часовая встреча и с тем, и с другим. Я рассказал общие вещи, которые я планирую делать на своей должности", - рассказал Луценко, уточнив, что знакомство произошло без участия Виктора Пинчука.

По словам бывшего генпрокурора, у них с Джулиани вышла "интересная дискуссия", поскольку адвокат Трампа и экс-мэр Нью-Йорка в свое время также был федеральным прокурором.

Луценко уточнил, что на той встрече обсуждался вопрос, как активизировать совместно следствие по делу 7 миллиардов, выведенных из Украины преступной организацией беглого президента Виктора Януковича. А Джулиани интересовало дело Burisma Group.

Также экс-генпрокурор рассказал, что уже после его знакомства с Джулиани к нему приходил тогдашний прокурор Крыма Гюндуз Мамедов и передавал пожелания Джулиани встретиться с Луценко в Нью-Йорке. Мол, Мамедов познакомился с одним из двух советников Джулиани - Фруманом или Парнасом - и кто-то из них передал через него это приглашение.

Луценко также рассказал, как после этого несколько раз по разным причинам его встречи с Джулиани срывались.

Ранее "Страна" писала о том, что Луценко заявил, что Йованович соврала под присягой и у него есть доказательства этого.

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