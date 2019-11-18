Принадлежащая олигарху Игорю Коломойскому авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) с 18 ноября отменила два рейса из Запорожья в Киев и обратно. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на представителя аэропорта "Запорожье".

По словам сотрудника аэропорта, отменены рейсы PS088 "Запорожье - Борисполь" и PS087 "Борисполь - Запорожье".

Причина отмены названных рейсов пока не называется. Однако скорее всего она связана с недавним объявлением МАУ о массовом сокращении полетов из-за убыточности. 16 ноября на сайте авиакомпании появилась информация о том, что "Международные авиалинии" сократят часть маршрутов из-за необходимости оптимизации затрат и возвращения компании в зону безубыточности.

До этого заявления, 9 ноября, стало известно о сокращении "Международными авиалиниями Украины" количества рейсов из столицы до Бангкока и Кракова.