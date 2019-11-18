В понедельник, 18 ноября, в Гонконге полицеских закидали коктейлями Молотова, когда правоохранители начали штурм местного университета после почти двух дней противостояния с антиправительственными протестующими. Об этом пишет "Радио Свобода".

В ответ на действия протестующих полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки и таким образом закрыла доступ к кампусу Гонконгского политехнического университета.

Напомним, что протестующие выступают против, как они считают, намерений власти Китая подавить гражданские свободы города. 16 ноября китайские войска впервые с 1997 года вошли на автономную территорию, чтобы присоединиться к силовым действиям против студентов.

Ранее "Страна" писала о том, что в Гонконге забросали коктейлями Молотова полицейский броневик, котрый пошел на таран баррикад.

Также мы сообщали, что протестующие в Гонконге обстреляли полицейские кордоны из луков, силовики включили в ответ водяные пушки.