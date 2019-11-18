Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что все участники переговоров в "нормандском формате" уже одобрили краткий итоговый официальный документ, но готовы подготовить новый в случае прорыва на переговорах. Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

По словам главы МИД, существует два сценария проведения встречи "нормандской четверки" и первый подход - осторожный.

"Есть два подхода. Первый: давайте контролировать наши ожидания и не ставить слишком амбициозные задачи перед собой, чтобы потом, не найдя путь их выполнения, мы не говорили, что прогресс не достигнут, и мы даже откатились назад. Это осторожный подход, который зафиксирован в коротком коммюнике. Мы этот документ выписали, все четыре стороны на него согласились. Это рабочий документ, который внешнеполитические советники глав государств предлагают своим лидерам", - объяснил Пристайко.

Второй сценарий более оптимистичный.

"Если в ходе разговора лидеров будет достигнут какой-то прорыв (а мы хотели бы на это надеяться), то оперативно будет подготовлен новый документ. Например, все четыре лидера придут к тому, что надо заканчивать с войной и есть три-четыре шага, которые надо сделать. Это идеальный сценарий, но сейчас наши ожидания основаны на минимально возможном варианте", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Пристайко отметил, что встреча "нормандской четверки" должна дать толчок Трехсторонней контактной группе в Минске.

"Лидеры договорились, определили вот такие следующие направления. Теперь договаривайтесь в Минске, создайте подгруппы. Например, по передаче границы под контроль Украины. И в течение некоторого времени покажите нам решение, как этого добиться. Второе: в гуманитарной группе закончите до такого и такого времени обмен всех на всех. Решите существующие гуманитарные проблемы, подготовьтесь к возможному проведению выборов. Всем четырем подгруппам (по безопасности, политической, экономической и гуманитарной), думаю, будут даны направления, по которым они за определенный разумный период работы должны будут показать результат. Тогда можно будет подводить итоги следующего этапа", - описал желаемый порядок развития событий Пристайко.

Напомним, по сообщениям СМИ, проведение саммита в "нормандском формате" запланировано на 9 декабря в Париже.

Ранее "Страна" приводила заявление Пристайко о том, что альтернативы минским соглашениям пока никто не готовит.