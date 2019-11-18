Известный украинский юрист Андрей Портнов заявил, что суд арестовал в банках Люксембурга 32 миллиона евро на счетах подставного собственника телеканала Прямой Владимира Макеенко.

Об этом Андрей Портнов сообщил в своем Telegram-канале.

"Друзья, информирую, что на основании моего обращения в ГБР по факту отмывания окружением Порошенко преступных доходов при сделке продажи акций телеканала Прямой, Печерский суд арестовал 32 миллиона евро на Люксембургских счетах подставного собственника телеканала Владимира Макеенко и его офшорных компаний Makwell International SA, Cresendo International LTD и Oltenor Capital в EFG Bank. Не переключайтесь", - написал юрист.

Фото: t.me/PortnovUA

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что ВАКС обязал НАБУ начать расследование хищений средств у армии окружением Порошенко по заявлению Портнова.

Так же мы рассказывали, что Портнов заявил о создании в Раде коалиции "Слуги народа" и партии Порошенко.