Директор лоукостера Wizz Air Йожеф Варади призвал авиакомпании отказаться от бизнес-класса на рейсах, которые длятся менее 5 часов и таким образом бороться с изменениями климата. Об этом пишет Forbes.

Йожеф Варади считает, что такая мера станет одним из шагов в борьбе с изменениями климата.

"Бизнес-класс надо отменить. Из-за пассажиров бизнес-классов объемы выбросов углекислого газа вдвое больше в сравнении с пассажирами эконом-класса", - отметил он.

Как сообщают в Wizz Air, в мае на одного пассажира компании приходилось 56,5 граммов углекислого газа за один километр.

Ранее "Страна" писала о том, что ученые со всего мира призвали ООН ввести климатическое чрезвычайное положение.

Также мы сообщали, что в Wizz Air анонсировали шесть новых авиарейсов из Запорожья в Европу после ремонта аэропорта.