Альтернативы минским соглашениям пока не готовят. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает "РБК-Украина".

"На сегодняшний момент альтернативы минским соглашениям не готовятся. Но если лидеры придут и скажут - и мы к этому готовы - что этот пункт, очевидно, устарел, этот - нежизнеспособен, давайте его переформулируем, так лидеры иногда делают", - заявил Пристайко и предположил, что изменение и актуализация некоторых пунктов минских договоренностей могут произойти.

"Никто не может запретить лидерам признать, что за пять лет минские соглашения не продемонстрировали своей живучести, не принесли мир в Украину, потому их надо адаптировать. Там есть вещи, которые надо адаптировать хотя бы потому, что все хронологические сроки уже пропущены. И лидеры должны сказать: давайте спокойно без истерики посмотрим, никто ничего не меняет, ни от чего не отказывается, но эти пункты должны быть изменены, адаптированы к реальности", - заявил министр.

Напомним, между Киевом и Москвой происходит новый этап разрядки в преддверии Нормандской встречи, которая может состояться уже 9 декабря. В частности, Россия намерена сегодня вернуть Украине захваченные при Порошенко корабли.

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