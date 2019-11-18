МИД Казахстана прокомментировал предложение бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева организовать в республике встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. Как считают в МИДе, эта идея была озвучена господином Назарбаевым в качестве темы для обсуждения на уровне экспертов.

Официальных приглашений президентам России и Украины Казахстан не направлял, уточнил глава казахстанского МИДа Мухтар Тлеуберди, передает "Коммерсант".

"Вы должны понимать, что об этом Елбасы (первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев - Ред.) говорил в "Астанинском клубе", а "Астанинский клуб" предполагает, что это просто тема для обсуждения... Это не было официальное предложение или официальная позиция",- сказал министр.

Известно, что президент РФ Владимир Путин уже заявлял, что не планирует встречаться с Владимиром Зеленским до саммита в "нормандском формате" (Россия, Украина, Франция и Германия).

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