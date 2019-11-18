На этой неделе в Украину придут морозы до -2 днем и до -10 ночью. Холоднее всего будет в выходные, когда температура днем будет -1...-3, а ночью -3...-6. А в воскресенье, по прогнозам некоторых погодных ресурсов, в Киеве выпадет снег.

Прогноз погоды в Киеве на эту неделю по данным шести синоптических ресурсов.

Укргидрометцентр

По данным этого ресурса, неделя в Киеве начнется с плюсовых температур. В понедельник днем будет +5...+7. Во вторник - около 9 градусов тепла. Средняя температура ночью на протяжении трех дней будет в пределах +1...+3. Самый холодный день жителей столицы ждет в воскресенье, когда температура днем упадет до -1...+1, а ночью ожидается -4...-6.

Sinoptik.ua

Сайт Sinoptik.ua дает аналогичную погодную картину на неделю: с понедельника по среду днем будет около +6. Во вторник, 19 ноября, а также среду, 20 ноября, жителям столицы пригодятся зонты - обещают дождь. А с четверга ночью похолодает до -4...-6. А с пятницы, 22 ноября, мороз ожидается и днем: до -3...-1.

Gismeteо

Сайт Gismeteо сообщает, что c понедельника по среду дневная температура в Киеве будет держаться около +6...+9. Ночью +1...+3. Во вторник, среду и четверг - дождь. В пятницу ночью обещают до -6. В воскресенье, 24 ноября, в Киеве мокрый снег. Температура на выходных днем будет -2...+1.

Мeteoprog.ua

Сайт о погоде Мeteoprog.ua показывает резкий перелом температур в пятницу, 22 ноября. До четверга в Киеве обещают +4...+7 ночью и +5...+9 днем. Уже в пятницу дневная температура опустится до -2, а ночью будут морозы до -5. Дождя или снега не прогнозируют.

Weather.com

Ресурс Weather.com обещает, что самым холодным днем на этой неделе будет пятница, 22 ноября, когда температура днем будет -1, а ночью -6. В понедельник утром туман, минимальная температура около +1 ночью и днем +4.

Во вторник и среду днем +5...+7, ночью 0...+3. Небольшой дождь обещают в среду утром. В четверг ночью ожидаются 7-градусные морозы, а днем в пятницу и субботу будет около -1 градуса мороза днем, преимущественно облачно.

Наталья Диденко

Синоптик Opogode охарактеризовала погоду на неделю как постепенное похолодание до -10:

По ее словам с понедельника, 18 ноября, в Украине в течение дня ожидаются +6...+11 градусов, за Западе +12...+16 градусов. Похолодание придет в виде ночных морозов в середине недели. А в Луганской и Донецкой областях достигнет -10 градусов. Дождей не будет. 21 ноября ожидается сильный ветер.

В Киеве понедельник, 18 ноября будет сухим. Ночью +1...+4 градуса. Во вторник днем около +7 градусов. далее в столице будет постепенно холодать до небольших морозов, а днем - прогреется до +2...+5. В четверг, 21 ноября, также ожидается штормовой ветер.

"Так что приходит эпоха смешных бубонов и толстых пуховиков. Элегантные пальто и ботинки на тонкой подошве пакуем на "дальние деревни", в дальние уголки шкафов", - пишет синоптик Наталья Диденко.