Британский премьер Борис Джонсон в 2018 году, вскоре после отравления семьи Скрипалей, встречался на вечеринке с бывшим агентом КГБ, ныне бизнесменом Александром Лебедевым. Об этом пишет The Guardian.

"Борис Джонсон встречался с бывшим агентом КГБ во время весьма спорной поездки на вечеринку через два дня после посещения саммита НАТО на высоком уровне, повестка дня которого была сосредоточена на России", - говорится в сообщении.

Бывшим агентом КГБ газета называет российского миллиардера Александра Лебедева, нынешнего владельца британских газет Independent и Evening Standard.

Джонсон, который в 2018-ом был министром иностранных дел, встретился с Лебедевым после саммита глав МИД в Брюсселе, организованного после отравления бывшего российского агента Сергея Скрипаля. Согласно информации издания, после саммита Джонсон без личной охраны отправился в Италию на вечеринку Евгения Лебедева - сына Александра Лебедева.

О встрече стало известно еще в июле 2019 года, однако Лебедев-старший до сих пор это отрицал. Теперь же представитель бизнесмена признал, что встреча состоялась на вечеринке: "Он (Александр Лебедев - Ред.) часто ездит в Италию с сыном. Он часто бывает в Европе и за эти годы познакомился там практически со всеми друзьями Евгения. Так что в этой встрече нет ничего необычного".

Как отмечает издание, неизвестно, о чем шла речь и как долго длилась встреча Лебедева с Джонсоном. Когда журналисты попросили прояснить ситуацию, на Даунинг-стрит отказались от комментариев.

Ранее "Страна" писала о томс, что подозреваемый в отравлении Скрипалей Чепига засветился на свадьбе дочери генерала ГРУ.

Также мы сообщали, что Евросоюз еще на год продлил санкции против России из-за отравления Скрипалей.