Совет директоров производителя компьютеров и принтеров Hewlett-Packard (HP) единогласно отверг предложение корпорации Xerox о слиянии. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на письмо, направленное руководством HP гендиректору Xerox Джону Висентину.

По мнению HP, предложение Xerox не отвечает интересам акционеров, к тому же Xerox недооценил и саму компанию HP.

"В принятии этого решения совет (директоров - Ред.) руководствовался весьма условным и неопределенным характером предложения", - говорится в письме.

Руководство HP обеспокоил высокий уровень задолженности Xerox, который не лучшим образом может отразиться на стоимости акций объединенной компании. В письме также высказываются опасения по поводу снижения уровня прибыльности Xerox в годовом исчислении.

О том, что Xerox, производящий копировальные аппараты, сделал предложение о покупке HP, стало известно на прошлой неделе. Сумма потенциальной сделки не разглашалась. Как писала Financial Times со ссылкой на источники, Xerox готов заплатить $30 млрд, что на $3 млрд превышает рыночную капитализацию HP. По данным Reuters, Xerox сделал предложение HP на сумму около $33 млрд. Согласно последним данным, рыночная капитализация HP составляла около $29 млрд, а Xerox - $8,3 млрд.

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