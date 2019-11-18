Вторая по мощности в Сирии гидроэлектростанция "Тишрин", расположенная в сирийской провинции Алеппо, взята под контроль властями. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на представителя командования группировки российских войск в Сирии Бориса Фомичева.

Российская сторона заявляет, что ГЭС была освобождена благодаря "мужеству сирийского народа". Также кроме самой ГЭС, освобождены прилегающие к электростанции территории.

"Сейчас на ней налажена работа, и она подает электричество в провинции Алеппо, Ракка", - заявил Фомичев.

Он добавил, что в настоящее время местные жители спокойно находятся на освобожденной территории, поскольку террористов там нет.

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