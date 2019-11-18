Стрельба произошла в закусочной на автостанции в городе Килия в Одесской области. В результате которой из травматического оружия был ранен мужчина. Об этом сообщает Odessa.online со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в воскресенье, 18 ноября. Источники связывают стрельбу с делом банды грабителей из Винницы, которая "обнесла" в прошлом году квартиру местного предпринимателя. Тогда банду задержали после совершения преступления. Также к ограблению был причастен местный житель, якобы служивший наводчиком. После задержания мужчина начал давать показания следствию. На сегодняшний день фигуранты дела не находятся под стражей, и, скорее всего, некоторые из них решили припугнуть бывшего соратника, чтобы тот прекратил сотрудничать со следствием. Раненый мужчина госпитализирован. В настоящий момент по факту стрельбы ведется следствие.

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