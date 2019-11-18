В Минздраве Украины планируют реформировать систему психиатрической помощи в Украине. Об этом в своем Facebook сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Психическое здоровье - это уровень психологического благополучия, которое лежит в основе качества жизни каждого. Министерство здравоохранения планирует разработать новый проект Закона Украины "О психическом здоровье", который должен полностью сломать унаследованную советскую организационную структуру, стратегию и практику системы охраны психического здоровья.

Литва имеет значительные наработки в области психического здоровья, с которыми она готова делиться с нашими специалистами. На встрече с представителями Посольства Литовской Республики в Украине посвященной теме сотрудничества в сфере психического здоровья мы договорились о поддержке Украины в построении системы социализации лиц с психическими расстройствами. Одними из приоритетов является повышение уровня осведомленности относительно психического здоровья в обществе, разработка и внедрение программ преодоления стигмы на национальном и региональном уровне, активное привлечение лиц с психическими и интеллектуальными нарушениями и их семей к диалогу в построении новой системы", - написала Зоряна Скалецкая.

Фото: facebook.com/zoryana.chernenko

Ранее "Страна" сообщала, что глава Минздрава Скалецкая увольняет всех своих советников.

Так же мы рассказывали, что Скалецкая заверила, что каждая область получила по 8 ампул сыворотки от дифтерии.