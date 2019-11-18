В "Укрэксимбанке" выступили с заявлением, в котором успокоили клиентов, что задержание председателя правления банка Александра Гриценко никоим образом не отразится на работе финучреждения и пообещали следствию полную поддержку.

Об этом сообщает официальный сайт банка.

"Наблюдательный совет и Правление банка продолжают обеспечивать эффективную работу банка и гарантируют клиентам и партнерам, что деятельность банка будет происходить в бесперебойном штатном режиме. АО "Укрэксимбанк" в своей деятельности придерживается всех норм действующего законодательства и внутренних процедур.

Банк будет содействовать правоохранительным органам и предоставит всю необходимую информацию для проведения объективного выяснения обстоятельств дела", - заявили банкиры.

И.о. председателя Наблюдательного совета Стивен Фишер дал в свою очередь следующий комментарий по этому поводу:"Банк высоко ценит собственную репутацию надежного и прозрачного банка и диятеме в соответствии с лучших практик корпоративного управления. Наблюдательный совет совместно с Правлением банка обеспечит продолжение бесперебойной работы банка".

Ранее "Страна" сообщала, что задержанному главе "Укрэксимбанка" вручили подозрение на 78 страниц.