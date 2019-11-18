Вчера, 17 ноября, в Беларуси прошли парламентские выборы. По предварительным данным явка составила 77,22%. А в ходе досрочного голосования, с 12 по 16 ноября, проголосовало 35,77% избирателей.

Глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина назвала ряд избранных депутатов, как передает Интерфакс.

По ее словам, у ЦИК "есть данные почти по всем округам".

Как отметила Лидия Ермошина, в депутаты ,"если говорить о фигурах известных", избраны экс-министр информации Лилия Ананич, экс-посол Беларуси в Турции Андрей Савиных, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич.

"Избрана и Мария Василевич - наша прыгажунья, что называется (мисс Беларусь - Ред.)", - добавила Ермошина.

Кроме того, избран депутатом Экс-глава Белтелерадиокомпании, руководитель общественного объединения "Белая Русь" Геннадий Давыдько. Всего же в депутаты на 110 мест в парламенте претендовало 513 человек.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что президент Беларуси Александр Лукашенко будет баллотироваться на очередной президентский срок в 2020 году.