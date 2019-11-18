Международный аэропорт Катара Хамад исправил написание латиницей столицы Украины с Kiev на Kyiv. Об этом сообщает посольство Украины в Катаре в своем официальном Facebook.

"Хорошие новости! Благодаря проводимой посольством работе в рамках мероприятий #CorrectUA международный аэропорт Хамад (Hamad International Airport) в государстве Катар исправил на своей официальной интернет-странице написание нашей столицы города Киев. Отныне имеем Kyiv!" - написали наши дипломаты.

Фото: facebook.com/qatar.mfa.gov.ua

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что британская газета Financial Times вместо Kiev теперь тоже будет писать Kyivю

Так же мы рассказывали, что в Международной ассоциации воздушного транспорта тоже перешли на Kyiv вместо Kiev.

Кроме этого вещательная корпорация ВВС с 14 октября сменила написание Kiev на Kyiv.