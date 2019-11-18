В Гонконге продолжаются массовые протесты и стычки с полицией. Вчера митингующие забрасывали полицейских канистрами с бензином при помощи катапульты и обстреливали силовиков из луков.

Так же демонстранты забросали "коктейлями Молотова" и сожгли полицейскую бронемашину, которая пошла на таран баррикад. Видео инцидента выложил в Facebook пользователь под ником Jo Jo Wu.

Видео: Jo Jo Wu

Как передает газета South China Morning Post, протестующие в Гонконге подожгли пешеходный мост у въезда в автомобильный тоннель "Кросс-Харбор" под проливом Виктория. Мост соединяет станцию метро Хун-Хом и Политехнический университет, студенты которого активно участвуют в протестах.

Студенты устроили блокаду сразу нескольких автотрасс, в том числе и "Кросс-Харбора" - одного из трех подводных туннелей, связывающих остров Гонконг с материковой частью города. Полиция оцепила территорию кампуса университета, пытаясь таким образом не допустить выхода демонстрантов за его пределы.

Ранее "Страна" сообщала, что на протестах в Гонконге погиб случайный прохожий, в которого попал камень во время стычки демонстрантов.