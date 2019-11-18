В столице Грузии разгорается новая массовая акция протеста под названием "Один против всех". Ее участники сегодня ночью, 18 ноября заблокировали все три входа в здание парламента Грузии и начали устанавливать палатки на центральной площади.

Об этом сообщает портал Новости-Грузия.

Масштабную протестную акцию в центре Тбилиси проводят более 20 оппозиционных партий в ответ на провал конституционной реформы. Они объявили о начале "полного пикетирования парламента" и заблокировали все входы в здание законодательного органа.

Ранее лидеры партии "Европейская Грузия" повесили замки на ворота, ведущие во двор парламента. После у двух дополнительных входов разбили палатки, только на улице Читадзе их уже более 15.

Фото: Владимир Умикашвили/NEWSGEORGIA

Протестующие провели там ночь, и сегодня намерены не позволить зайти в парламент депутатам "Грузинской мечты", которые не выполнили обещания о переходе к пропорциональной избирательной системе.

Во дворе парламента сосредоточено большое количество полицейских сил. МВД Грузии предупредило участников акции, что "любой факт правонарушения, попытка штурма или блокирования административных органов будут незамедлительно пресечены полицией в рамках закона".

Лидеры оппозиции заявляют, что будут использовать "все радикальные инструменты, предусмотренные конституцией и законодательством", чтобы добиться выполнения своих требований. Они призывают сформировать временное, техническое правительство, назначить досрочные парламентские выборы по пропорциональной системе и реорганизовать Центральную избирательную комиссию.

Протестующие не исключают, что будут пикетировать и другие государственные структуры.

Напомним, что ситуация в Грузии обострилась после того, как 14 ноября парламент провалил конституционный законопроект о проведении парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером. Чтобы продолжить рассмотрение инициативы необходимы были голоса 113 депутатов из 150. В ходе голосования изменения поддержал только 101 депутат. В основном при голосовании воздержались мажоритарные депутаты от правящей партии "Грузинская мечта".

Отказаться от мажоритарных выборов в парламент уже в 2020 году "Грузинская мечта" и лично ее лидер Бидзина Иванишвили пообещали 24 июня, уступив требованиям оппозиции и многочисленным акциям протеста.