Вчера, 17 ноября, в США произошел серьезный инцидент с авиалайнером на борту которого находилась экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. Самолет компании American Airlines направлялся из Нью-Йорка в Вашингтон и был вынужден экстренно вернуться обратно почти сразу после взлета.

Об этом передает CNN со ссылкой на источник в полиции.

Самолет с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон на борту вернулся в аэропорт Нью-Йорка из-за механической неисправности которую во время полета обнаружил один из членов экипажа.

Наземный персонал в свою очередь сообщил о том, что был замечен дым в воздухе и какой-то странный "металлический мусор" в районе инцидента.

После того как лайнер благополучно приземлился в аэропорту всех пассажиров пересадили на другой борт и они смогли вылететь в Вашингтон спустя полтора часа.

Ранее "Страна" сообщала, что Дональд Трамп заявил, что Хиллари Клинтон сошла с ума.