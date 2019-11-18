Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сказал, что полсотни руководителей подконтрольных его ведомству госпредприятий уволены. Об этом он сообщил в Facebook.

"Перезагрузка власти. На сегодняшний день Министерство экономики уволило 47 руководителей госпредприятий и госслужащих категории А", - написал министр.

По его словам, на все позиции назначается исполняющий обязанности и открывается конкурс. Решения об увольнении принимаются коллегиально - с участием министра и всех заместителей.

"Мы рассматриваем каждый случай отдельно и голосуем. У нас есть четкие критерии: финансовые результаты, выполнение КПИ и задач, репутация (особенно в области коррупции), командность работы", - добавил министр.

Он заявил, что все предприятия продолжают работать в штатном режиме, и пообещал предоставить детали относительно увольнений позже.

Скриншот: Facebook/Тимофей Милованов

Ранее "Страна" сообщала, что в Минэкономики увидели проблемы в росте экономики из-за запрета иностранцам покупать землю.

Также мы рассказывали, что министр Милованов оценил теневой оборот рынка с\х земель в Украине в 10 миллиардов гривен.