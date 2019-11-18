Большая зачистка. Милованов сообщил, что уволил 47 руководителей госпредприятий
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов сказал, что полсотни руководителей подконтрольных его ведомству госпредприятий уволены. Об этом он сообщил в Facebook.
"Перезагрузка власти. На сегодняшний день Министерство экономики уволило 47 руководителей госпредприятий и госслужащих категории А", - написал министр.
По его словам, на все позиции назначается исполняющий обязанности и открывается конкурс. Решения об увольнении принимаются коллегиально - с участием министра и всех заместителей.
"Мы рассматриваем каждый случай отдельно и голосуем. У нас есть четкие критерии: финансовые результаты, выполнение КПИ и задач, репутация (особенно в области коррупции), командность работы", - добавил министр.
Он заявил, что все предприятия продолжают работать в штатном режиме, и пообещал предоставить детали относительно увольнений позже.
Скриншот: Facebook/Тимофей Милованов
Ранее "Страна" сообщала, что в Минэкономики увидели проблемы в росте экономики из-за запрета иностранцам покупать землю.
Также мы рассказывали, что министр Милованов оценил теневой оборот рынка с\х земель в Украине в 10 миллиардов гривен.