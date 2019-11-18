Участница проекта "Зважені та щасливі" на СТБ Анна Богачова пришла в студию постшоу "Зважся", на котором рассказала, как изменилась ее жизнь, и на сколько кило ей удалось похудеть, после того, как она оставила лагерь на 12 неделе.

Ток-шоу показывает выбывших участников в реальном времени, то есть спустя три месяца после эфиров "Зважені та щасливі", которые сейчас идут в записи. На нем присутствуют тренера Иракли Макацария, Марина Боржемская, диетолог Светлана Фус и ведущая Анита Луценко. Каждый "зважений" становится на весы в студии.

Анна Богачова приятно удивила собравшихся. Девушка изменилась до неузнаваемости, постройнела и похорошела. Весы показали 85 кило. То есть за все время она сбросила 38 килограммов, ведь на проект Анна пришла с весом 123 кг.

Фото: Анна Богачова после похудения

Марина Боржемская сказала, что Аня ее гордость, ведь она работает на все 200%. А Светлана Фус похвалила ее за то, что она продолжает придерживаться рекомендаций по питанию, не урезая себе порции и готовя здоровый рацион на следующий день с вечера.

Фото: Анна Богачова до похудения

22-летняя Анна Богачова приехала из села Диканьки. Она рассказывала, что в селе пойти просто некуда, и что она мечтает стать флористом и открыть свое маленькое дело. Жизнь девушки изменилась после участия в передаче. Теперь она живет в Киеве, работает менеджером по продажам в спортклубе.

Финал "Зважених" на СТБ состоится в декабре. Шоу выходит в эфир каждый четверг в 19:00.