В Киеве на улице Галицкой в зале игровых автоматов произошла драка с использованием холодного оружия. Одного из мужчин подрезали. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Скриншот: Facebook/Киев оперативный

Очевидцы утверждают, что видели, как потерпевший играл на автоматах в зале, а затем упал. В тот же момент какой-то неизвестный человек вышел из заведения азартных развлечений. Травмированный мужчина потерял много крови, его госпитализировали, а криминалисты, оперативники, полицейские и кинологи выясняют подробности происшествия на месте инцидента.

Видео: YouTube/Kyiv Operativ

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