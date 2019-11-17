Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан написал комментарий к посту с красивой фотографией киевлянки Маргариты Мендель в Facebook и вызвал бурную реакцию в сети.

Под одним из фото пользовательницы Facebook он оставил сообщение: "Запрос прими (в друзья в соцсети. – Ред.)".

Фото: Facebook/Маргарита Мендель

Девушка сделала скриншот сообщения главы Офиса президента, написав: "Все не могу понять... Богдан женат или за девицами бегает?"

Скриншот: Facebook/Маргарита Мендель

Пользователи прокомментировали это с юмором. "Одно другому не мешает", "Этот вопрос поставлен на уровне государственного", "Человек хочет сочетать полезное с приятным", "А может, он по работе", "Ты что, хвастаешься?" - пишут комментаторы.

Были и те, кто с негативом отреагировал на комментарий Богдана: "Чему удивляться? У них, походу, это какой-то внутренний стандарт - Яременко, Дубинский, Тищенко - разве может наушник Зеленского отставать?", - писали пользователи.

Ранее "Страна" сообщала, что девушка Богдана сходила на концерт Меладзе.

Также мы рассказывали, что Бахматюк рассказал, как Богдан не давал ему поговорить с Зеленским.