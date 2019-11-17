Бывший советник главы МОЗ Зоряны Скалецкой Евгений Найштетик считает, что реформа здравоохранения развивается по самому плохому сценарию. Об этом он заявил 17 ноября в Facebook.

"Судя по поведению представителей всех ветвей власти, реформа здравоохранения идет по самому неблагоприятному сценарию:

– второй канал финансирования так и не включается, предвыборное обещание об ОМС (обязательному медицинскому страхованию - Ред.) не выполнено

– отсутствуют экономически воспроизводимые тарифы на медицинские услуги

– отсутствует гарантированный государством полис медицинского обеспечения

– госпитальная сеть финансируется из рассчета меньше бака бензина на гражданина в год.

Все это будет иметь очень печальные последствия, в чем у меня на текущий момент нет никаких сомнений.

Что же произойдет?

1. Здравоохранение как функция по устранению причин плохого здоровья формально станет привилегией верхней трети экономических классов.

2. Государственная сеть больниц станет атрибутом крупных районных и областных центров.

3. Произойдет окончательный эксодус (исход - Ред.) толковых специалистов из государственных учреждений. По всем показателям здравоохранения страны (качество, доступ и безопасность) станет хуже.

4. Государственное здравоохранение останется неинвестабельным.

5. Некоммерческая модель в том виде как она предлагается сейчас вряд ли заработает.

6. Полисы ДМС (добровольного медстрахования - Ред.) существенно подорожают".

Позже в комментариях он сказал: "То, что происходит никак не отличается от того, что было при Уляне".

Ранее МОЗ отстранил от должности директора Института рака.

Глава Минздрава Скалецкая в ноябре уволила всех своих советников.