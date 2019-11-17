Актер студии "Квартал 95" Александр Пикалов рассказал, как Владимир Зеленский отреагировал на скандал, который разгорелся после песни о поджоге дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Об этом он рассказал в комментарии Екатерине Осадчей в программе "Світське життя".

По словам Пикалова, реакция президента была короткой.

"Я написал ему: "ну что?". Он сказал: "отож". И все. Это юмор, это шутки. Это шутки, нужно на это смотреть как-то легче. Но мне кажется, что, если Владимир Александрович сегодня не был бы президентом страны, этот номер зашел бы, все бы смеялись и не было бы ни замечаний, ни проблем - ничего", - сказал Пикалов.

По словам шоумена, теперь "Кварталу" придется осторожнее писать сценарии по поводу тех, кого высмеивают юмористы, после скандала, который разгорелся по всей стране.

"Это проблемы этих людей, но после этого случая, наверное, будем делать так, чтобы никому не навредить, потому что накинулись на хор Веревки. Они поют очень красиво. Они что, после этого номера плохо начали петь", - подчеркнул он.

Видео: YouTube/Світське життя

Ранее "Страна" сообщала, что глава Минкульта не будет наказывать хор Веревки за зажигательную песню про Гонтареву.

Также мы писали о том, что Зеленский до сих пор вычитывает тексты "Квартала".