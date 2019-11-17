Украинская певица София Ротару поедет в Москву для того, чтобы сняться в музыкальной премии "Песня года", и выступить на фестивале "Легенды ретро FM". Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Ротару подтвердила организаторам свое участие в "Песне года", запись которой пройдет на "ВТБ Арене" 7 декабря.

Кроме того, артистка рассматривает предложения о выступлениях на новогодних корпоративах в российской столице. Утверждается, что гонорар Ротару за один концерт составляет от 50 до 60 тысяч долларов (от 1 200 000 до 1 5000 000). Сейчас она изучает сразу несколько предложений.

Ротару участвовала в более чем 40 церемониях вручения российской премии. Она не отказалась от выступления даже в 2014 году, когда началась война на Донбассе.

Ранее "Страна" сообщала, что на "Славянском базаре" Софию Ротару засыпали цветами, а она спела новую песню.

Также мы рассказывали, что журналисты подозревают, что у Софии Ротару появился молодой любовник с белорусским паспортом.