Во время 13 эфира "Танцев со звездами" один из судей, 89-летний Григорий Чапкис, рассказал о своей любимой женщине, которая пришла поддержать его в зале. Его избраннице 38 лет, то есть она на 52 года моложе, чем он.

В полуфинале Чапкис станцевал вальс с одной из пар - Викторией Булитко и Дмитрием Дикусаром.

Перед этим он рассказал, что танцует с трех лет. В семье было одиннадцать детей и чтобы помочь родителям прокормить всех, маленький Григорий выходил на улицу, клал шапку и танцевал для прохожих. Это стало хорошей закалкой. Позже он связал свою жизнь с танцами. Был зачислен в ансамбль им. Вирского. Сейчас преподает в Киевском университете им. Гринченко.

Во время эфира Григорий Чапкис упомянул о своей возлюбленной, которая находится в зале. Он рассказывал о ней и раньше, но пока ни разу не показал ее фото. По его словам, она принимает его таким, какой он есть, и дала ему стимул жить, ведь теперь есть о ком заботиться, кому делать сюрпризы. По его словам, штампа в паспорте у них нет, но они живут вместе.

Первая супруга Чапкиса умерла. Со второй он развелся, поскольку она жила с сыном в Америке, где он построил карьеру, а хореограф хотел остаться в Украине. С третьей супругой они прожили 24 года и развелись, когда она вышла на пенсию, в 2012 году.

Фото: Григорий Чапкис с третьей женой Аллой

Третья Супруга Алла была моложе Григория Чапкиса на 22 года. Его дочь - хореограф в Италии, сын - хореограф хип-хопа в Сан-Франциско. Одна внучка стала моделью, у второй своя школа танцев.

Фото: Чапкис с сыном Григорием и внучкой