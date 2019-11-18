17 ноября прошел полуфинал проекта "Танцы со звездами" на 1+1, после которого выбыла еще одна пара. В этот раз это телеведущий Владимир Остапчук и Илона Гвоздева. Впервые в истории "Танцев" финал будет абсолютно женским. Через неделю, 24 ноября, за звание лучшей будут соревноваться участница "Дизель шоу" и народная любимица Виктория Булитко, гимнастка Анна Ризатдинова, актриса Ксения Мишина, которая запомнила по роли в сериале "Крепостная".

В этом эфире не было Тины Кароль, которая улетела в Лондон на день рождения сына, который учится в одной из школ Великобритании.

В 13 выпуске каждая пара танцевала по три танца: первый бальный, затем номер с одним из судей, а в конце танец "за жизнь".

Самыми зрелищными оказались танцы с судьями. Владимир Остапчук и Илона Гвоздева стали напарниками по фристайлу с Франциско Гомесом.

Виктория Булитко, Дмитрий Дикусар и Григорий Чапкис станцевали вальс втроем. При этом 89-летний хореограф сказал, что в зале за ним наблюдает его любимая, которая младше его на 51 год - ей 38 лет.

Анна Ризатдинова, Александр Прохоров и Влад Яма покорили танго втроем, во время которого главный судья на проекте предстал в необычном образе и заставил зрителей смеяться.

Ксении Мишиной и Жене Коту достался танец с Екатериной Кухар, которая показала, что главный черный лебедь на паркете.

Во время "танца за жизнь" на сцену вышли все пары. С начала Булитко-Остапчук, потом Ризатдинова-Мишина. Судьи выбрали для них самбу-убийцу, из-за которой вылетел уже не один участник на этом сезоне.

А потом наступил черед оценок жюри и результатов голосования зрителей. Оно показало, что проект 17 ноября покинул Владимир Остапчук. Он поблагодарил свою партнершу Илону Гвоздеву и всех, кто его поддерживал и сказал, что участие в "Танцах" очень изменило его.

Финал "Танцев со звездами" на 1+1 покажут 24 ноября в 21:00. За кубок лучшего танцора будут бороться Анна Ризатдинова (техника), Ксения Мишина (эмоции) и Виктория Булитко (народная любовь).