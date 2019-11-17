Один из символов Евромайдана, который известен в социальных сетях как Пианист Майдана - Богдан Днепров, который после событий в Киеве уехал на Донбасс в составе добровольческого батальона "Днепр-1", имеет серьезные проблемы с здоровьем.

Об этом музыкант сообщает на своей станице в Facebook.

Фото: Facebook/Піаніст Майдану

По его словам, до весны он не сможет активно выступать с концертами и ездить на гастроли.

"Обращаюсь ко всем кто меня знает. Друзья, сейчас мне очень нужна ваша помощь! Я заболел и лежу в больнице. По прогнозам врача, лечение продлится примерно до весны. Буду благодарен за любую финансовую поддержку. Вместе - сила. В больнице очень медленный интернет, поэтому не пишите чтобы просто спросить что случилось. Благодарю за понимание!" - написал музыкант.

Скриншот: Facebook/Піаніст Майдану

Он сообщил, что остальные подробности можно узнать у адвоката Елены Логвиненко - ответственной за материальную помощь Богдану, а также оставил в посте реквизиты карты на помощь.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве до полусмерти избили ветерана АТО и его жену.

Также мы рассказывали, что в Киеве провели обыск в пиццерии Pizza Veterano, которую основали ветераны АТО.